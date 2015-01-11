Школьников приглашают на классный час, посвященный Дню образования Челябинской области

На Южном Урале пройдет областной классный час, посвященный Дню образования Челябинской области. Организаторами проведения классного часа выступают министерство образования и науки Челябинской области и Объединенный государственный архив Челябинской области. Трансляция мероприятия состоится на сайте Регионального центра оценки качества и информатизации образования (на информационной площадке «Домашний урок» в разделе «Классный час»).«17 января 1934 года – знаменательная дата для нашего региона, День образования Челябинской области. К этому дню мы подготовили мероприятие – областной классный час, посвященный истории Южного Урала. Главный археограф областного государственного архива Галина Николаевна Кибиткина выступит с лекцией «Они создавали Челябинскую область», в которой расскажет о руководителях нашего региона с 1934 по 2010 годы. Во время классного часа школьники погрузятся в историю становления и развития Челябинской области в годы Советского Союза и современной России», – сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.Приглашаем всех присоединиться к областному классному часу 15 января, в 14:00.