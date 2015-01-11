Грантами губернатора отмечены шесть общественных инициатив из Озерского городского округа

По итогам конкурса на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества среди физических лиц и инициативных групп 80 проектов южноуральцев получат поддержку на общую сумму более 14 млн. рублей.

Победители были определены 15 января 2021 года на заседании Координационного комитета, которое прошло в режиме видеоконференции:

https://pravmin74.ru/novosti/bolee-14-millionov-rubley-poluchat-yuzhnouralcy-na-realizaciyu-svoih-so....

Перечень проектов-победителей, реализация которых планируется на территории Озерского городского округа:

- #ГородБезОпасности для всей семьи

- Фестиваль творческой молодежи «Дело жизни»

- Я рисую детство

- Есть идея!

- Мир особого спорта 2.0

- Активные соседи (реализация в пос. Метлино).

В ходе заседания Михаил Комиссаров, генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, отметил:

- Впервые в истории Челябинской области, более того впервые в истории России, соответствующий конкурс прошел полностью по модели Фонда президентских грантов. Мы получили более 400 заявок по всем направлениям, что является хорошим показателем. 37 муниципальных образований Челябинской области приняли участие в конкурсе, эта цифра нас, конечно же, радует, но нам есть к чему стремиться!

С результатами конкурса более подробно можно ознакомиться на сайте грантыгубернатора74.рф в разделе «Проекты» или в личном кабинете.

Информация организационного отдел аппарата Собрания депутатов.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45561/