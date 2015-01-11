Южный Урал накроют сильные метели и снегопады

Синоптики прогнозируют на Южном Урале сильные метели и снегопады – их причиной станут южный циклон над Поволжьем и западный вихрь над севером Европейской части России.

Помимо осадков эти атмосферные явления принесут небольшое похолодание на юг Уральского округа. В среду, 20 января, на юге Челябинской области повторится сильный снегопад. В Челябинской и Курганской областях ожидается метель при ветре до 14 м/с, ночью – до минус 22, днем – минус 14-19.

В следующие два дня, 21 и 22 января, южный циклон объединится с северным и вместе они начнут распространять холодный воздух с севера. При прохождении холодного атмосферного фронта мороз будет усиливаться, особенно в ночное время. Так, 22 января на Южном Урале до минус 25, днем – по-прежнему минус 14-19. Днем будет уже преимущественно без осадков.

На фоне снегопадов прогнозируется падение атмосферного давления с 743 мм рт/ст до 735. Это явление может вызвать ухудшения самочувствия у метеозависимых людей.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnyy-Ural-nakroyut-silnye-meteli-i-snegopady_133445.html