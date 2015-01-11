Врач предупредил об опасности респиратора при коронавирусе

Респираторы, используемые для ношения в период пандемии коронавируса, могут быть опасными – об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Респираторы, как медицинские, так и немедицинские, подразделяются по трем классам защиты. В пандемию используется второй класс, поэтому их носят и медики, и простые люди. Они эффективнее, чем простые медицинские маски, но если в респираторах нет клапана выдоха, в них тяжелее дышать и, вообще, находиться в помещении.

«Если в респираторах есть клапан выдоха, то это облегчает дыхание, но тогда есть определенный нюанс: такой респиратор будет защищать человека, который находится в респираторе, но если он инфицирован, то тогда он будет распространять инфекцию, и респиратор не будет уже работать как фильтр, как маска. Респиратор с клапаном выдоха не защищает окружающих от инфицированного человека. Поэтому использование таких респираторов не допустимо», – отметил Илья Акинфеев.

Кроме того, доктор обратил внимание на финансовую сторону вопроса: респираторы стоят в разы дороже масок, и введение режима обязательного ношения этих средств защиты в России будет встречено волной негодования граждан. В Баварии такое распоряжение уже действует. А с 19 января может принято по всей Германии.

https://dostup1.ru/medicine/Vrach-predupredil-ob-opasnosti-respiratora-pri-koronaviruse_133435.html