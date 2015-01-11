Обращение первого заместителя Губернатора Челябинской области И.А. Гехт к работодателям Челябинской области

Обращение к работодателям Челябинской области о минимальном размере оплаты труда в Челябинской области с 1 января 2021 года первого заместителя Губернатора Челябинской области, координатора Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений И.А. Гехт.

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», предусматривающего установление минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года в размере 42 процентов от медианной заработной платы по Российской Федерации за предыдущий год, обращаю внимание работодателей всех форм собственности, действующих на территории Челябинской области, на необходимость учитывать при оплате труда в организации, минимальный размер оплаты труда, установленный данным федеральным законом и постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П, по которому районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, начисляются сверх установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

С 1 января 2021 года на территории Челябинской области будет действовать минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом для всей территории Российской Федерации, который составит 12 792 рубля. Районные коэффициенты начисляются на указанный минимальный размер оплаты труда.

Вместе с тем напоминаю о том, что неисполнение требований Федерального закона и постановления Конституционного Суда Российской Федерации влечёт наложение административных санкций на руководителей предприятий и организаций.

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