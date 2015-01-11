Жители Кыштыма смогут пройти обследования в передвижном диагностическом комплексе

На следующей неделе жители Кыштыма смогут обследоваться в передвижном диагностическом комплексе. «Поликлиника на колесах» будет работать с 25 по 30 января на площади перед ДК металлургов в микрорайоне Нижнего Кыштыма, сообщает пресс-служба городской администрации.«Все желающие смогут пройти флюорографию, а женщины старше 40 лет – еще и маммографию, – рассказала заместитель главного врача Кыштымской городской больницы по поликлинической работе Любовь Санникова. – При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис».Пройти обследование в передвижном диагностическом комплексе можно с 11 до 17 часов в будни, а в субботу – с 12 до 15 часов. Пропускная мощность комплекса – до 100 человек в день. Из них порядка 20 смогут обследовать молочные железы, остальные – проверить лёгкие. Регулярное прохождение флюорографии и маммографии позволяет выявить онкологические заболевания и патологии лёгких на ранних стадиях.Кыштымская городская больница получила передвижной медицинский комплекс летом 2020 года по решению губернатора и правительства Челябинской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Осенью, в период подъема заболеваемости ковидом, комплекс находился на территории больницы и использовался как дополнительный рентген-аппарат. Теперь его задействуют для проведения профилактических обследований горожан.
Источник: пресс-служба администрации Кыштыма