2021-01-22YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинске откроется мультимедийная выставка памяти жертв Холокоста Источник: myhistorypark.ru









Неделя памяти жертв Холокоста в Челябинске начнется с открытия мультимедийной выставки в историческом парке «Россия – Моя история». Организатором цикла мероприятий, приуроченных к этой памятной дате, является Еврейский Благотворительный центр «ХЭСЭД НЭХАМА».27 января в рамках международного Дня памяти вспоминают жертв Холокоста. В связи с этим, во всей нашей стране будет объявлена Неделя памяти, к которой присоединяется Челябинская область.26 января мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» в Челябинске станет местом проведения мероприятия, посвященного 76-й годовщине освобождения войсками Красной армии концлагеря Аушвиц (Освенцима) и Дню воинской славы России – 77-й годовщине полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. В этот день состоится минута молчания в память о погибших,выступления официальных лиц и представителей национально-культурных центров, открытие мультимедийной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение».Эта выставка станет центральным мероприятием Недели памяти жертв Холокостав Челябинской области. Ее создатель Научно-просветительный центр «Холокост».«Наша выставка для всех, независимо от национальности и гражданства, пола и возраста, убеждений, вероисповедания, мировоззрения. И для учителей, и для их учеников, которым предстоит строить нашу стану на принципах гуманизма» - говорит руководитель проекта, сопредседатель Центра «Холокост», председатель Фонда «Холокост» Алла Гербер.Уже три десятилетия происходит сбор по всему миру личных писем и дневников, фотографий и рисунков. Помимо личных документов и воспоминаний в основу выставки также легли десятки архивов как российских и зарубежных.«Идея выставки – это показать линейно одну из самых трагичных историй человечества. Начинается все с документов, рассказывающих о событиях 1930-х годов, когда были засвидетельствованы первые акты насилия в адрес евреев. Далее через личные истории мы знакомимся со всеми ужасами Холокоста. Завершается выставка свидетельствами того, как была восстановлена память о жертвах в виде монументов, мемориалов и нашей памяти», – охарактеризовал выставку директор мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» Денис Кузнецов.Организаторы признаются, что выставка позволит увидеть то, что никто никогда еще не видел, – это личные истории жертв, спасенных и их спасителей. Особенность выставки также состоит в том, что она до сих пор пополняется воспоминаниями очевидцев событий тех лет, и новыми рассекреченными документами.Также всех посетителей ждет особенная VR-программа: при помощи шлема дополненной реальности у каждого будет возможность оказаться в доме Анны Франк – еврейской девушки, которая смогла оставить после себя уникальный дневник о страшных событиях Холокоста.Церемония открытия выставки пройдет 26 января в 14:00, все желающие смогут присоединиться к трансляции по ссылке: Источник: myhistorypark.ruНеделя памяти жертв Холокоста в Челябинске начнется с открытия мультимедийной выставки в историческом парке «Россия – Моя история». Организатором цикла мероприятий, приуроченных к этой памятной дате, является Еврейский Благотворительный центр «ХЭСЭД НЭХАМА».27 января в рамках международного Дня памяти вспоминают жертв Холокоста. В связи с этим, во всей нашей стране будет объявлена Неделя памяти, к которой присоединяется Челябинская область.26 января мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» в Челябинске станет местом проведения мероприятия, посвященного 76-й годовщине освобождения войсками Красной армии концлагеря Аушвиц (Освенцима) и Дню воинской славы России – 77-й годовщине полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. В этот день состоится минута молчания в память о погибших,выступления официальных лиц и представителей национально-культурных центров, открытие мультимедийной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение».Эта выставка станет центральным мероприятием Недели памяти жертв Холокостав Челябинской области. Ее создатель Научно-просветительный центр «Холокост».«Наша выставка для всех, независимо от национальности и гражданства, пола и возраста, убеждений, вероисповедания, мировоззрения. И для учителей, и для их учеников, которым предстоит строить нашу стану на принципах гуманизма» - говорит руководитель проекта, сопредседатель Центра «Холокост», председатель Фонда «Холокост».Уже три десятилетия происходит сбор по всему миру личных писем и дневников, фотографий и рисунков. Помимо личных документов и воспоминаний в основу выставки также легли десятки архивов как российских и зарубежных.«Идея выставки – это показать линейно одну из самых трагичных историй человечества. Начинается все с документов, рассказывающих о событиях 1930-х годов, когда были засвидетельствованы первые акты насилия в адрес евреев. Далее через личные истории мы знакомимся со всеми ужасами Холокоста. Завершается выставка свидетельствами того, как была восстановлена память о жертвах в виде монументов, мемориалов и нашей памяти», – охарактеризовал выставку директор мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история»Организаторы признаются, что выставка позволит увидеть то, что никто никогда еще не видел, – это личные истории жертв, спасенных и их спасителей. Особенность выставки также состоит в том, что она до сих пор пополняется воспоминаниями очевидцев событий тех лет, и новыми рассекреченными документами.Также всех посетителей ждет особенная VR-программа: при помощи шлема дополненной реальности у каждого будет возможность оказаться в доме– еврейской девушки, которая смогла оставить после себя уникальный дневник о страшных событиях Холокоста.Церемония открытия выставки пройдет 26 января в 14:00, все желающие смогут присоединиться к трансляции по ссылке: https://vk.com/video-184931021_456239373 .Познакомиться с выставкой сможет любой желающий с 26 января по 2 февраля в историческом парке «Россия – Моя история» по адресу: ул. Труда, 183.Напомним, что Неделя памяти жертв Холокоста в России проходит ежегодно с 18 по 31 января. AzAzA 2021-01-22YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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