В Челябинске состоится открытие областной добровольческой гражданско-патриотической акции «Уральский десант»

Открытие акции «Уральский десант» состоится 25 января, в 13:00. Студенческие отряды соберутся в хоккейной коробке около городской клинической больницы №2. «Уральский десант» является частью всероссийской акции Российских Студенческих Отрядов – «Снежный десант». Смысл Уральского десанта заключается в проведении мероприятий в отдаленных муниципальных образованиях Челябинской области: помощь жителям с домашними делами, проведение профориентационных, спортивных и творческих мероприятий для граждан. Активисты выезжают в деревни и поселки на 6-7 дней.На открытии молодежь доложит о готовности отряда к выезду и получит путевки. После официальной части пройдут соревнования по хоккею в валенках среди отрядов «Уральского десанта».Акция реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».