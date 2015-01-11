Вакцинация от COVID-19: что необходимо знать южноуральцам

Источник: group-alp.com28 января в 16:00 состоится первая в этом году онлайн-встреча с экспертами в рамках проекта Общественной палаты Челябинской области «Школа здоровья».На Южном Урале стартовала массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. И в рамках онлайн-встречи специалисты расскажут жителям региона о противопоказаниях, возможных реакциях, о том, в каких медицинских организациях можно будет поставить прививку и кому вакцина показана в первую очередь.Спикерами выступят главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»и заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.Присоединяйтесь к трансляции вебинара Общественной палаты Челябинской области в четверг, 28 января, в 16:00 на сайте 1obl.tv, в социальных сетях «Первого областного», а также в группе «Наш Челябинск» в ВКонтакте.