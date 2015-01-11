Стартовал открытый конкурс «Навигаторы детства»

Минпросвещения России и Российское движение школьников запустили отбор кандидатов на новые должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Открытый конкурс «Навигаторы детства» уже проводит тестирование. Он является частью федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».Принять участие в отборе смогут все, кто имеет педагогический опыт, без ограничения по возрасту и стажу работы, включая студентов 4 курсов педагогических вузов. Результаты объявят не позднее 21 марта 2021 года. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.Всех участников ждет этап онлайн-тестирования на сайте Корпоративного университета РДШ, и те, кто покажет лучшие результаты, будут приглашены на финальный этап - собеседование. Запланировано, что повышение квалификации советников директоров по воспитанию поможет провести МДЦ «Артек»: победители конкурса освоят специальную программу с марта по август 2021 года.Рассказывая о начале отбора министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что «Навигаторы детства» помогут создать в образовательных учреждениях кадровый резерв педагогов системы воспитания. Введение новой должности, по словам министра, сделает воспитательную работу в школах более эффективной. Получив необходимые знания, новые специалисты разработают программы воспитания и планы мероприятий для школ, учитывая их особенности и интересы школьников.Напомним, что Южный Урал вошел в число 10 пилотных регионов, где стартует реализация нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование». Он предусматривает усиление воспитательной компоненты в образовательном процессе. В 440 школах Челябинской области появятся советники по воспитанию и работе с детскими объединениями. Пилотными регионами, которые в марте-апреле 2021 года примут на работу в свои школы победителей конкурса, также выбраны Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Тюменская, Омская, Сахалинская области, а также Ставропольский край и город Севастополь.Доплата советникам директора составит 15 тысяч рублей в месяц. Дополнительные средства уже заложены в бюджет РФ этого года.