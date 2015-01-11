Мошенники запустили роботов для хищения персональных данных

Мошенники, специализирующиеся на дистанционном хищении средств с карт клиентов банков, все чаще стали использовать телефонных роботов – их цель та же, что и у злоумышленников-людей – сбор персональных данных банковских карт.

Злоумышленники используют роботизированные телефонные системы, похожие на те, которые есть у банков для автоматического обзвона клиентов. Робот-мошенник задает потенциальной жертве простые вопросы, имитируя звонок из официальной кредитной организации, и в какой-то момент пытается получить от человека важную информацию.

Мошенники используют психологический прием, при котором жертва, зная, что отвечает на вопросы робота, а не живого человека, не боится раскрыть персональные данные.

«С телефонными роботами следует вести себя в парадигме, которую неоднократно озвучивали сами банки. Даже роботизированной системе нельзя предоставлять пароли или коды из SMS-уведомлений. Список вопросов, которые не должны задавать сотрудники банков, при общении с роботом не меняется. Не разглашайте информацию, которую отправляет вам банк в SMS или push-уведомлениях, не сообщайте цифры с обратной стороны карточки и кодовые слова», – посоветовал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Таким образом, роботы выполняют ту же цель, что и живые мошенники – пытаются получить секретные цифры банковской карты, код из SMS или установить вредоносное программное обеспечение. Во всех случаях, когда «представитель банка» или робот спрашивает данные клиента, следует немедленно прекратить разговор.

https://dostup1.ru/society/Moshenniki-zapustili-robotov-dlya-hischeniya-personalnyh-dannyh_133612.html