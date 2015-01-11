Государственные услуги ФНС России, предоставляемые через многофункциональные центры (МФЦ)

Многофункциональные центры (МФЦ)предоставляют следующие услуги:

Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;

Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну);

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа);

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов);

Выдача платежных документов на уплату задолженности по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу (форма №ПД налог);

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет;

Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц;

Прием заявлений физического лица (его законного или уполномоченного представителя) о получении его налогового уведомления лично под расписку;

Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;

Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;

Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу;

Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц;

Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу;

Прием сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплаченным физическими лицами;

Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе.