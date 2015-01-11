В «Солнечной долине» началась смена лагеря «Лыжи мечты. Горы равных возможностей»

Смена лагеря «Лыжи мечты. Горы равных возможностей» открылась накануне на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Пять дней проведут здесь 20 семей из Челябинской области. Все они проживают на курорте, дети занимаются с инструкторами программы, посещают развивающие мастер-классы и активно проводят время на свежем воздухе. Лагерь реализуется при поддержке Фонда гражданских инициатив губернатора Челябинской области и финансовой поддержке «Солнечной долины».«Лыжи мечты. Горы равных возможностей» - социальный проект, который реализуется в Челябинской области уже в течение шести лет. Проект направлен на улучшение общего физического и эмоционального состояния детей с особенностями развития и здоровья, такими как: детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха. Программа осуществляется на базе ГЛК «Солнечная долина» при финансовой поддержке курорта некоммерческой организацией Национальный парк спорта и туризма. За время реализации программы более 600 детей прошли реабилитационный курс.«Елизавета занимается уже третий год, ей очень нравятся занятия, у нее большой прогресс. У нее нет страха перед лыжами. Каждое занятие – это буря эмоций. Лиза готовится к соревнованиям. Также добавлю, что всем детям и родителям нравится на «Солнечной долине», здесь есть дух настоящего горнолыжного курорта – альпийские домики у горнолыжного склона, много солнца и снега, все это приводит всех в восторг», – отметила инструктор программы «Лыжи мечты. Горы равных возможностей» на «Солнечной долине» Ольга Борщева.Занятия по программе «Лыжи мечты» проводятся на регулярной основе. Получить подробную информацию о программе можно на сайте dolina.su или по номеру телефона +7 902 860 38 69.