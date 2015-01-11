Эковолонтёры навели порядок на месте крещенской купели

25 января в рамках акции «Вода России» волонтеры «СМИК» (ДТДиМ, волонтёры Российского движения школьников школы № 29 и ученики школы № 38 провели Посткрещенский субботник.

Ежегодно на озере Иртяш оборудуется крещенская купель. Когда праздник заканчивается, на месте купели остаётся картон и другой бытовой мусор, которые замерзают и покрываются снегом. Весной, во время схода льда, оставшийся на льду мусор попадает в озеро Иртяш.

В связи с этим Министерство экологии обратилось к эковолонтерам с просьбой помочь убрать мусор у купелей, а региональных операторов своевременно его вывезти. Озерские старшеклассники с радостью отозвались и приняли участие в субботнике. По его окончанию все пакеты сразу были убраны. Посткрещенский субботник ещё раз показал справедливость утверждения, что маленькими делами мы делаем одно большое дело.

Кроме того, по информации руководства парка культуры и отдыха, деревянная лестница для крещенской недели была демонтирована в середине минувшей недели.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45682/