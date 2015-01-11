В Златоусте обновился парк спецтехники для содержания улично-дорожной сети

Источник: пресс-служба администрации ЗлатоустаВ Златоусте по инициативе городских властей автопарк муниципального бюджетного предприятия «Благоустройство» пополнился девятью единицами специализированной дорожной техники на общую сумму порядка 53 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии.Это самосвалы, фронтальный и мини-погрузчики, всесезонные комбинированные дорожные машины, автоцистерна (каналопромывочная), автоцистерна для питьевой воды. Приобретенная техника будет использоваться как для зимнего, так и для летнего содержания дорог. Она позволит предприятию более качественно исполнять свои задачи.Накануне новинки осмотрел и оценил глава Златоуста.«Наше муниципальное предприятие обслуживает большую территорию города, за исключением районов машзавода и проспекта Гагарина. Такого масштабного обновления парка здесь не было никогда. Все машины отечественного производства. Они заканчивают подготовку, постановку на учет и завтра начинают работать на улицах. На следующей неделе ожидается большое количество осадков и сильный ветер. Оценим новую технику в деле», – прокомментировал глава округа.