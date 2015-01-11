ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей в режиме онлайн

31 января в Южно-Уральском государственном университете пройдет в режиме онлайн второй в этом учебном году День открытых дверей.Старшеклассникам и их родителям расскажут о правилах приема в 2021 году, основных направлениях по программам подготовки, возможностях индивидуализации обучения, системе дополнительного профессионального образования.Во время эфира, который начнется в 12:00, будет работать чат, куда можно написать вопросы по приему в университет.После общего Дня открытых дверей начнется марафон онлайн-встреч с директорами институтов и высших школ ЮУрГУ.31 января 12:00 (вс)31 января 13:15 (вс)31 января 14:15 (вс)31 января 15:15 (вс)1 февраля 18:30 (пн)2 февраля 18:30 (вт)3 февраля 18:30 (ср)4 февраля 18:30 (чт)7 февраля 13:00 (вс)8 февраля 18:30 (пн)9 февраля 18:30 (вт)11 февраля 15:15 (чт)11 февраля 18:00 (чт)