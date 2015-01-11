ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей в режиме онлайн

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График встреч с директорами высших школ и институтов
Трансляция
Дата и время
День открытых дверей
31 января 12:00 (вс)
Встреча с директором Института естественных и точных наук
31 января 13:15 (вс)
Встреча с директором Высшей школы электроники и компьютерных наук
31 января 14:15 (вс)
Встреча с директором Архитектурно-строительного института
31 января 15:15 (вс)
Встреча с директором Института спорта, туризма и сервиса
1 февраля 18:30 (пн)
Встреча с директором Института медиа и социально-гуманитарных наук
2 февраля 18:30 (вт)
Встреча с директором Высшей школы экономики и управления
3 февраля 18:30 (ср)
Встреча с директором Юридического института
4 февраля 18:30 (чт)
Встреча с директором Политехнического института
7 февраля 13:00 (вс)
Встреча с директором Высшей медико-биологической школы
8 февраля 18:30 (пн)
Встреча с директором Института лингвистики и международных коммуникаций
9 февраля 18:30 (вт)
День открытых дверей магистратура
11 февраля 15:15 (чт)
Родительское собрание
11 февраля 18:00 (чт)
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