В Челябинске песни Владимира Высоцкого споют на разных языках

25 января исполнилось 83 года со дня рождения поэта, певца, актера театра и кино Владимира Высоцкого. Центр межкультурных коммуникаций Публичной библиотеки в субботу приглашает челябинцев послушать самые известные песни и стихотворения великого барда, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Музыкально-литературная гостиная «Я, конечно, вернусь» пройдет 30 января, в 15:00, в Центре межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ул. Цвиллинга, 61). Изюминка концерта в том, что произведения Владимира Высоцкого (например, «Песня о друге» и «Корабли») будут звучать не только на русском, но и английском, французском и других иностранных языках. А исполнителями станут челябинские поэты и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Челябинска.Владимир Высоцкий написал около 600 стихов и песен. Одно из самых известных произведений – «Кони привередливые», где образ коней, стремительно несущих лирического героя куда-то в неизвестность, перекликается с судьбой автора. Среди наиболее известных театральных работ – роли в спектаклях «Гамлет», «Жизнь Галилея», «Добрый человек из Сезуана» и «Пугачев». Высоцкий снялся в более чем 25 кинофильмах. Одна из лучших ролей в кино – капитан Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя».Творчество Владимира Высоцкого оказало огромное влияние на русский рок и другие музыкальные направления. Его песни и стихотворения до сих пор остаются актуальными и пользуются огромной популярностью.Великий поэт оставил после себя богатое наследие, состоящее из песен, дневников, сценариев, а также литературных произведений. К слову, произведения Высоцкого и книги о нем можно взять в ЧОУНБ, а также читать онлайн в библиотеке «ЛитРес».Чтобы читать книги в «ЛитРес» бесплатно, вам нужно заполнить простую анкету по ссылке. На указанный вами адрес электронной почты придет письмо с номером читательского билета, логинами и паролями для работы с ресурсами Виртуального абонемента ЧОУНБ.