Афиша на последние январские выходные!

На Урале установилась комфортная погода! Теперь можно спокойно погулять, отправиться на спектакль или поехать покататься на лыжах, сноуборде или тюбинге!
Озёрск
Все выходные:
глк "Егоза"
сб и вс - с 10:00 до 17:00 оба подъёмника//все трассы//ТЮБИНГ
В это воскресенье, 31 января, состоятся:
9:00 КУБОК Егозы среди ветеранов и любителей по горным лыжам и сноуборду.
10:00 Бесплатный мастер-класс по СНОУБОРДУ от Egoza Prorider
Служба инструкторов, прокат снаряжения и ski-сервис работают с пятницы по воскресенье по графику работы комплекса.
30 января, суббота
С 10 до 16.00 Городской музей
ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ «60 ЛЕТ В КОСМОСЕ: ЛЕТОПИСЬ ПОКОРЕНИЯ»
11-00 бк "Баскервиль"
"Коммерческий парный турнир пирамида свободная"
Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!!!
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"ВОВКА ИЗ СОРОКОВКИ" Д.Ерохин
Прогулки по Озерску, для семейного просмотра!
13-00 Стадион "Труд"
домашняя игра регулярного Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой 2020-2021! Наша команда "Маяк-Гранит" встречает с ХК "Звезда"(г.Чебаркуль).
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Репортаж из сумашедшего дома
Музыкально-поэтическая трагикомедия (18+)
31 января, воскресенье
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"СКАЗКА ПРО ВАСИЛИСУ ПРЕМУДРУЮ" 5-8 лет (большой зал)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
По мотивам сказки Ш.Перро
"Красная Шапочка"
Сказка для самых маленьких (0+)
11-30 Шахматный клуб
Рождественский блицтурнир по шахматам.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
С. Носов, "Тесный мир"
Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)
Челябинск:
Все выходные!
Работает множество катков!
Например, Детский парк им. Терешковой
Екатеринбург и Свердловская область
30 января состоятся заезды сразу в двух дисциплинах дрифт и ралли-спринт:
II этап ICE DRIFT 2021, I этап EXTREME ICE 2021
Ледовый автодром: Полевской городской округ, карьер недалеко от поселка Кладовка
Материал подготовила Александра Лебедева