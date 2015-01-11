Челябинская область продолжает оказывать комплексную поддержку экспортерам

6 февраля на территории Челябинской области пройдут традиционные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», в которых смогут принять участие все желающие. Эти мероприятия пройдут в муниципальных образованиях региона, а центральный старт состоится на челябинском стадионе «Инга».

Подобные состязания имеют свою историю и традиции, привлекают к себе внимание у любителей активного и здорового образа жизни. В нынешнем году они посвящены 90-летнему юбилею комплекса «Готов к труду и обороне». Ожидается, что в Челябинске на ледовую дорожку стадиона «Инга», выйдут более 300 участников.Соревнования пройдут на дистанциях 50 и 100 метров в шести возрастных группах. Официальная церемония открытия в городе Челябинске состоится в 12.00 часов, начало соревнований в 12.30 часов.Напомним, комплекс ГТО также является одним из основных инструментов в реализации регпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подробнее