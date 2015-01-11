Челябинская область продолжает оказывать комплексную поддержку экспортерам

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» представители экономического блока правительства Челябинской области продолжают встречи с руководством предприятий малого и среднего бизнеса Южного Урала. Цель – презентация мер государственной поддержки региональным экспортерам товаров и услуг.Первые в этом году переговоры состоялись на предприятии «ЮЖУРАЛПАК». Оно занимается производством пищевой упаковки из полипропилена и полистирола уже более 20 лет. Ассортимент и объемы производимой продукции растут. Успешно реализуется экспорт в Казахстан, дополнительно предприятие рассматривает для сотрудничества новые рынки в странах Ближнего Зарубежья.Заместитель министра экономического развития Челябинской области Дмитрий Глухарев отметил, что несмотря на сложности, связанные с пандемией, южноуральские экспортеры сумели сохранить свои позиции на мировой арене. «В частности, в нише производства пластмассовой тары и упаковки наш регион по итогам января–ноября 2020 года находится в верхних строчках рейтинга по экспорту – на четвертом месте», – прокомментировал он.
Источник: «ЮЖУРАЛПАК»