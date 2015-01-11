«Россия – Моя история» запустил пилотный проект для иностранных студентов «EnjoyRussia»

Отдел по связям с общественностью мультимидийного исторического парка «Россия – Моя история» в Челябинске запустил новый адаптационный проект «EnjoyRussia», целевая аудитория которого – иностранные студенты, обучающиеся в южноуральских университетах. «EnjoyRussia – это возможность для иностранцев погрузиться в историю и культуру России. Программа включает в себя экскурсионные и интерактивные форматы проведения занятий, что позволит создать благоприятные условия для языковой и культурной адаптации гостей Южного Урала. В дальнейшем, в рамках этого же проекта, мы также планируем создать институт тьюторства, в рамках которого студенты языковых направлений подготовки (учителя иностранных языков, переводчики) смогут получить практический навык работы с иностранными студентами на площадке нашего парка»- рассказывает начальник отдела по связям с общественностью исторического парка «Россия – Моя история» Полина Глинских.Пилотный проект поддержал Интеграционный центр ЧелГУ. Так, преподаватель английского языка и современных международных отношений, координатор Интеграционного центра Рафаэль Морейра Торрес Гомес считает: «Такие проекты, как посещение исторического парка, чрезвычайно важны, чтобы показать иностранным студентам, насколько богата и интересна история России. Это необходимая часть процесса адаптации в другой стране. Кроме того, «Россия – Моя история» - мультимедийный и интерактивный музей, что делает экскурсию в нем еще более интересной.Этот совместный проект является частью нашего Интеграционного центра ЧелГУ, созданного в Международном офисеЧелГУ, с целью помощи в адаптации и интеграции иностранных студентов».Отметим, что 1 февраля состоялось первое занятие, на котором студенты из Египта познакомились с древней историей нашей страны.
Источник: Исторический парк «Россия – Моя история»