2021-02-02YEKT11:00:00 | Губерния На Южном Урале стартовал набор на новый сезон проекта «Event-департамент» Источник: АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина»









Начался набор участников на третий сезон проекта «Event-департамент. Подготовка молодых специалистов некоммерческого сектора Челябинской области по событийному менеджменту». Слушателей ждет обширная образовательная программа и стажировка в различных НКО региона. Организатором выступает АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина».На протяжении двух с половиной месяцев 200 участников пройдут курс обучения по двум направлениям (организационное и digital). Организационное направление преследует цель сформировать лидеров и организаторов, способных осуществлять разработку грантовых проектов, подготовку площадок к мероприятию, реализацию навыков событийного менеджмента, работу с волонтерами и оборудованием. На digital-направлении будут обучать работе с камерой и видеоредакторами, технике продвижения личного бренда, умению создавать качественный контент.Для лучшего ознакомления с проектом будут проводиться презентационные интенсивы, на которых потенциальным участникам расскажут о проекте и проведут игру, направленную на создание собственного проекта. В течение курса обучения слушатели поучаствуют в трех выездных форумах. Первый форум пройдет для организационного направления, второй – для digital. Третий форум станет заключительным, и проводить его будут те, кто лучше всего зарекомендовал себя в третьем сезоне «Event-департамента».Часть участников проекта также смогут посетить пять четырехчасовых интенсивов, где доработают свои идеи, разработанные на форумах, разберут типичные ошибки, пройдут тренинговый курс с целью более углубленного развития и закрепления навыков организации социальных мероприятий.После прохождения двух форумов участникам представится возможность стать стажерами одной из некоммерческих организаций - партнеров проекта «Event-департамент». Вместе с наставниками они смогут проработать и организовать собственные мероприятия.«Проект «Event-департамент» является уникальным в своем роде, поскольку позволяет активным людям найти себя, обрести опыт и погрузиться в мир некоммерческого сектора. Уже сейчас идет реализация третьего сезона, который направлен на формирование реестра молодых специалистов некоммерческого сектора Челябинской области по событийному менеджменту, и я искренне верю, что выпускники этого сезона станут активными общественными деятелями региона и реализуют поставленные идеи», — поделился Евгений Гордиенко, исполнительный директор «Event-департамента».







Источник: АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина»Начался набор участников на третий сезон проекта «Event-департамент. Подготовка молодых специалистов некоммерческого сектора Челябинской области по событийному менеджменту». Слушателей ждет обширная образовательная программа и стажировка в различных НКО региона. Организатором выступает АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина».На протяжении двух с половиной месяцев 200 участников пройдут курс обучения по двум направлениям (организационное и digital). Организационное направление преследует цель сформировать лидеров и организаторов, способных осуществлять разработку грантовых проектов, подготовку площадок к мероприятию, реализацию навыков событийного менеджмента, работу с волонтерами и оборудованием. На digital-направлении будут обучать работе с камерой и видеоредакторами, технике продвижения личного бренда, умению создавать качественный контент.Для лучшего ознакомления с проектом будут проводиться презентационные интенсивы, на которых потенциальным участникам расскажут о проекте и проведут игру, направленную на создание собственного проекта. В течение курса обучения слушатели поучаствуют в трех выездных форумах. Первый форум пройдет для организационного направления, второй – для digital. Третий форум станет заключительным, и проводить его будут те, кто лучше всего зарекомендовал себя в третьем сезоне «Event-департамента».Часть участников проекта также смогут посетить пять четырехчасовых интенсивов, где доработают свои идеи, разработанные на форумах, разберут типичные ошибки, пройдут тренинговый курс с целью более углубленного развития и закрепления навыков организации социальных мероприятий.После прохождения двух форумов участникам представится возможность стать стажерами одной из некоммерческих организаций - партнеров проекта «Event-департамент». Вместе с наставниками они смогут проработать и организовать собственные мероприятия.«Проект «Event-департамент» является уникальным в своем роде, поскольку позволяет активным людям найти себя, обрести опыт и погрузиться в мир некоммерческого сектора. Уже сейчас идет реализация третьего сезона, который направлен на формирование реестра молодых специалистов некоммерческого сектора Челябинской области по событийному менеджменту, и я искренне верю, что выпускники этого сезона станут активными общественными деятелями региона и реализуют поставленные идеи», — поделился, исполнительный директор «Event-департамента». Источник: АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина» AzAzA 2021-02-02YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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