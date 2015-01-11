Южноуральцы вновь могут обратиться на личный прием в министерство экологии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер разрешил оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Теперь те услуги, которые из-за угрозы распространения коронавируса предоставлялись министерством экологии Челябинской области только в электронном виде, вновь можно получить лично.В министерстве напомнили, что для проведения проверки и принятия мер реагирования в соответствии с законодательством по интересующим вопросам рекомендуется направлять обращения в интернет-приемную минэкологии (http://mineco174.ru/InternetReception) или на почтовый адрес: 454009, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 114, а также по электронной почте: info@mineco174.ru, указать свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес (с почтовым индексом).Организация работы с обращениями граждан в министерстве экологии Челябинской области возложена на отдел работы с обращениями граждан и документооборота (начальник отдела Дорогокупля Елена Ивановна – (351)263-18-85). Время приема: с понедельника по четверг, с 8:30 до 17:30, пятница, с 8:30 до 16:15, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Кабинет № 202.Личный прием граждан в минэкологии Челябинской области ведут министр и его заместители каждый понедельник, с 13:00.Помимо этого, личный прием граждан ведет Управление охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания по вопросам получения и аннулирования охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов.Запись по телефону 8 (351) 264-74-41, по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 57, каб. 200. Время выдачи документов: с понедельника по четверг, с 8:30 до 17:30, пятница, до 16:15, обеденный перерыв - с 12:00 до 12:24.