Южноуральцам с долгом за коммунальную услугу от 1 тыс. руб. грозят судебные иски

Центр коммунального сервиса объявил об ужесточении мер к злостным неплательщикам за вывоз мусора – тем, чей долг составляет 1 тыс. рублей и выше грозят судебные иски.
В 2020 году ЦКС вел активную претензионную работу неплательщиками, лицевые счета которых «уходили» в минус на суммы более 4 тыс. рублей. В результате в его пользу суды вынесли более 2,3 тыс. судебных решений, на основании которых должники должны выплатить почти 8 млн рублей. В этом году к ним добавили тех, кто задолжал 1 тысячу.
«Механизм реализации этих взысканий однозначен: после решения судебной инстанции к делу подключаются приставы, которые возбуждают исполнительное производство. В результате задолжавшим за вывоз мусора приходится дополнительно оплачивать судебные издержки, госпошлину, пеню, а также семь процентов от размера долга, но не менее тысячи рублей исполнительского сбора за работу приставов», – пояснили в ЦКС.
Если задолженность превышает 30 тыс. рублей, то судебные приставы ограничивают выезд должника за пределы страны. Чаще всего деньги списываются с банковских счетов неплательщиков, либо из заработной платы. Приставы также могут приехать домой и арестовать имущество в счет погашения долга. Долги за услугу по вывозу мусора могут стать основанием для отказа в предоставлении субсидий на компенсацию коммунальных расходов.
По данным ЦКС, задолженность потребителей перед региональным оператором по состоянию на 30 ноября 2020 года составила 513 млн рублей. Это сумма долга по лицевым счетам, оплата которых не проводилась более 3 месяцев.
https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-s-dolgom-za-kommunalnuyu-uslugu-ot-1-tys-grozyat-sudebnye-iski_133858.html