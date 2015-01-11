Власти Челябинской области заявили о спаде заболеваемости COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад.
Это заявление Текслер сделал в ходе рабочей встречи с полпредом президента в УрФо Владимиром Якушевым. По словам главы региона, устойчивый тренд на снижение позволил принять решение по переводу многих госпитальных баз в плановый режим работы.
По данным областного Минздрава, на предстоящей неделе полностью возобновят плановую работу еще пять медучреждений: ГКБ № 11 Челябинска, ГКБ № 1 Копейска, районная больница Каслей, Областной перинатальный центр и Областной госпиталь ветеранов.+
Частично вернутся к плановой работе 120 коек в Саткинской больнице, 20 – в Златоусте, 100 – в Центре охраны материнства и детства в Магнитогорске. Также смогут принимать пациентов базы долечивания, развернутые в больницах в Миасском, Увелке, Катав-Ивановске, Трехгорном и психоневрологической больнице Магнитогорска.
Из 7 тыс. 150 коек, выделенных под больных ковид, сейчас осталось 4 тыс. 201.
https://dostup1.ru/medicine/Vlasti-Chelyabinskoy-oblasti-zayavili-o-spade-zabolevaemosti-COVID-19_133869.html