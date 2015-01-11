Сегодня Озёрск с официальным визитом посетили полпред Президента в УрФО и губернатор области

Сегодня Озёрск с официальным визитом посетили полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Высокопоставленные гости осмотрели несколько объектов - строительство универсальной крытой ледовой арены «Высота», Насосно-фильтровальную станцию, где продолжает реализовываться региональный проект "Чистая вода". Затем Владимир Якушев и Алексей Текслер в сопровождении Главы Озёрского городского округа Евгения Щербакова и гендиректора ПО "Маяк" Михаила Похлебаева посетили Городскую поликлинику, где главный врач Евгений Фомин рассказал о программе "Бережливая поликлиника".

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Александра Лебедева