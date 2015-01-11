2021-02-04YEKT07:00:00 | Губерния В Челябинске пройдет II Областная конференция «Нацпроекты. Госзакупки» Источник: Фото из открытых источников









В Челябинске 18 февраля состоится II Областная конференция «Нацпроекты. Госзакупки», организованная по поручению губернатора Алексея Текслера министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, региональным Фондом развития промышленности и управлением проектной деятельности Челябинской области. Цель конференции – проинформировать об итогах реализации мероприятий национальных проектов «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Культура», «Цифровая экономика», «Экология» в 2020 году на территории Челябинской области, рассказать о планируемых в 2021 году государственных и муниципальных закупках и привлечь к участию в них региональных поставщиков товаров и услуг, чтобы увеличить долю региональной продукции в рамках государственных и муниципальных закупок.Откроет конференцию заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. С приветственными словами выступят министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий и начальник управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлана Мишукова.Представители органов власти выступят с докладами о целях национальных и региональных проектов, бюджетах проектов, показателях, которых удалось достичь. Кроме того, будут озвучены плановые закупки на 2021 год и основные правила приемки товаров и услуг, которые необходимо знать поставщику.II Областная конференция «Нацпроекты. Госзакупки» пройдет 18 февраля (начало - в 12:00) в «Территории Бизнеса» (г. Челябинск, ул. Российская, 110, корпус 1).





Источник: Фото из открытых источниковВ Челябинске 18 февраля состоится II Областная конференция «Нацпроекты. Госзакупки», организованная по поручению губернатора Алексея Текслера министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, региональным Фондом развития промышленности и управлением проектной деятельности Челябинской области. Цель конференции – проинформировать об итогах реализации мероприятий национальных проектов «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Культура», «Цифровая экономика», «Экология» в 2020 году на территории Челябинской области, рассказать о планируемых в 2021 году государственных и муниципальных закупках и привлечь к участию в них региональных поставщиков товаров и услуг, чтобы увеличить долю региональной продукции в рамках государственных и муниципальных закупок.Откроет конференцию заместитель губернатора Челябинской области. С приветственными словами выступят министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов регионаи начальник управления проектной деятельности правительства Челябинской области.Представители органов власти выступят с докладами о целях национальных и региональных проектов, бюджетах проектов, показателях, которых удалось достичь. Кроме того, будут озвучены плановые закупки на 2021 год и основные правила приемки товаров и услуг, которые необходимо знать поставщику.II Областная конференция «Нацпроекты. Госзакупки» пройдет 18 февраля (начало - в 12:00) в «Территории Бизнеса» (г. Челябинск, ул. Российская, 110, корпус 1). AzAzA 2021-02-04YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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