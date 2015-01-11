Бесплатное тестирование на COVID-19 пройдет в 10 городах Челябинской области

В Челябинской области продолжается бесплатное тестирование на коронавирус в торговых центрах региона.
В ближайшие выходные исследование методом ПЦР пройдет в 10 городах. Оно направлено на выявление бессимптомных больных коронавирусом.
Организаторы напоминают, что при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. За 2 часа до тестирования рекомендуются не принимать пищу и пить напитки, а также соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Расписание и адреса:
Челябинск
6 февраля
ТК «Алмаз» с 10.00 до 14.00
ТК «Космос» с 14.00 до 17.00
ТК «Горки» с 13.00 до 17.00
ТК «Куба» с 14.00 до 17.00
ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14.00 до 17.00
7февраля
ТК «Горки» с 13.00 до 17.00
ТК «Куба» с 14.00 до 17.00
ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14.00 до 17.00
Аша
ТК «ДНС»
6 февраля, с 11.00 до 13.00
Златоуст
ТК «Тарелка»
6 –7 февраля, с 11.00 до 15.00
Копейск
ТК «Слава»
6 – 7 февраля, с 10.00 до 13.00
Кыштым
ТК «Квартал»
6 – 7 февраля, с 9.00 до 11.00
Магнитогорск
6 февраля
ТК «Континент» с 10.00 до 12.00
ТК «Гостинный двор» с 10.00 до 12.00
7февраля
ТК «Гостинный двор» с 10.00 до 12.00
Миасс
ТК «Слон»
6 – 7 февраля, с 12.00 до 15.00
Пласт
ТК «Раздолье»
6 – 7 февраля, с 10.00 до 14.00
Сатка
ТК «Факел»
6 – 7 февраля, с 11.00 до 13.00
Южноуральск
ТК «Южный»
6 – 7 февраля, с 10.00 до 12.00
https://dostup1.ru/medicine/Besplatnoe-testirovanie-na-COVID-19-proydet-v-10-gorodah-Chelyabinskoy-oblasti_133957.html