Лучшие студенты южноуральских вузов могут претендовать на стипендию Правительства РФ

На горнолыжном курорте «Банное» сегодня, 5 февраля, сноубордисты приняли участие в официальных тренировочных заездах, а организаторы этапа Кубка мира отмечают, что на 99% готовы к тому, чтобы провести соревнования на самом высоком уровне, сообщает минспорт.

Официальные тренировки спортсменов начались в 9 часов утра. В них приняли участие те, кто уже завтра, 6 февраля, выйдет на старт квалификации. По словам спортсменов, они довольны тем, как подготовлена трасса, радует их и теплая южноуральская погода. «Было бы здорово, если бы солнышко выглянуло из-за гор, и тогда будет по-настоящему праздничное настроение», – отметил руководитель Оргкомитета этапа Кубка мира на «Банном» заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.«При подготовке к организации этих соревнований мы выполняем все предписания и рекомендации Роспотребнадзора, разработан комплекс мер для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы, – добавляет Вадим Евдокимов. – Мы рады тому, что все спортсмены у нас с отрицательными тестами на Covid-19. И, несмотря на многочисленные ограничения, считаем, что Кубок мира – это не только спортивное мероприятие, но и праздник для зрителей. Поэтому ждем ежедневно на соревнованиях около двух тысяч зрителей. Билеты в продаже еще есть, приглашаем болельщиков поторопиться с их покупкой и прийти поддержать нашу команду на соревнованиях».По словам директора «ММК-Курорт» Егора Кожаева, приехавшие на магнитогорский этап Кубка мира спортсмены и тренеры приятно удивлены тем, как в России ответственно подходят к проведению международных соревнований. Неделю назад кубковый этап на высочайшем уровне прошел в Москве, теперь «Банное» готово провести соревнования как минимум не хуже.«На других этапах Кубка мира, которые проходили в Европе, не было той праздничной атмосферы, которая есть у нас, – отмечает Егор Кожаев. – Там соревнования проходили без зрителей. И Россию спортсмены воспринимают как страну, которая, несмотря ни на что, умеет делать из любого спортивного события качественное шоу. По сути, нынешние соревнования для них как маленькие Олимпийские игры».Готовится показать максимальный результат на домашнем этапе Кубка мира и сборная России. В ее составе есть как опытные и титулованные спортсмены, так и перспективная молодежь, которая уже показывает достойные результаты. Одним из открытий нынешнего сезона является София Надыршина, в активе которой уже две победы на этапах Кубка мира. Горит желанием она выиграть и свое третье золото:«Все от нас ждут медалей, это подстегивает и заставляет работать с полной самоотдачей как на тренировках, так и на соревнованиях. Трасса на «Банном» хорошая, склон отлично подготовлен и погода радует. Буду ставить перед собой максимальные задачи, хочется выиграть домашний этап, чтобы подняться в общем зачете Кубка мира еще выше».Завтра, 6 февраля, на склонах курорта «Банное» состоятся соревнования по параллельному слалом-гиганту. В 9:00 начнутся квалификационные заезды, в 12:30 – торжественная церемония открытия соревнований, а в 13:00 – финальные заезды. Подробнее