В Челябинской области – отрицательная динамика по COVID-19

В Челябинской области сохраняется отрицательная динамика по коронавирусу – число выписываемых всю неделю более чем вдвое превышает количество вновь выявленных заболевших.

Так, в пятницу, 5 февраля, были выписаны 624 человека – всего с начала пандемии болезнь победили 36 тыс. 499 пациентов из 46 тыс. 859. При этом за минувшие сутки был подтвержден 271 новый случай заболевания.

«За время пандемии в Челябинской области было проведено 1 млн 454 тыс. 130 тестирований методами ИФА и ПЦР на COVID-19, в том числе 5 февраля – 9 087», – уточнили в Минздраве.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 1 787 летальных исходов (836 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, 951 – от других болезней, течение которых осложнила инфекция).

По состоянию на 6 февраля лечение от коронавируса продолжает 8 531 южноуралец.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti--otritsatelnaya-dinamika-po-COVID-19_133968.html