Воспитанники ДЭБЦ заняли призовые места на «Рождественском кубке» в Челябинске

С 27 по 30 января в конноспортивном комплексе «Рифей» (г. Челябинск) проводились традиционные Открытые региональные соревнования по конному спорту «Рождественский Кубок».
Ежегодно на этом турнире свое мастерство демонстрируют педагоги и воспитанники детского эколого-биологического центра Озерского городского округа.
Для воспитанниц Полины Якимовой и Таи Величко (педагог Тахистова Екатерина Евгеньевна) это были первые соревнования регионального уровня, в которых они показали хорошую подготовку (конь ДЭБЦ Прайватденс) и достойно справились с поставленной задачей. Также в этих соревнованиях приняла участие выпускница лаборатории коневодства и ветеринарии ДЭБЦ, ныне работающая на конюшне, Шальчинова Ирина на лошади Гранд Калипсо. Она заняла 1 место по конкуру в маршруте №1, педагог Мордавец Татьяна Александровна на этом же маршруте заняла 3 место.
Соревнования «Рождественский Кубок» включены в официальный календарь областных соревнований по конному спорту (выездка, конкур), утверждённый Министерством спорта Челябинской области и Федерацией конного спорта России. Но особенность «Рождественского Кубка» – это костюмированные программы в конкуре и в выездке. Наши участники тоже подготовились к костюмированному шоу в манежной езде. Шальчинова Ира выступила в костюме Шрека, Тая Величко – Снеговика Олафа, Полина Якимова в костюме Единорога. Уверенность в себе и огромное желание двигаться вперёд продемонстрировали все озерские участники соревнований.
Новых успехов и дальнейших побед новичкам и опытным наездникам!
http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45818/
Информация и фото ДЭБЦ.