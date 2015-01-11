Ватерполистки «Динамо-Уралочки» вышли в четвертьфинал Евролиги

Женская команда по водному поло «Динамо-Уралочка» из Златоуста успешно преодолела квалификационный раунд главного европейского клубного турнира. В Венгрии подопечные Михаила Накорякова одержали три победы и теперь в четвертьфинале Евролиги сразятся с другим российским клубом – «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей.Квалификационный раунд женской ватерпольной Евролиги в группе «А» проходил в Венгрии. Наша команда сыграла четыре матча за два дня. С этим испытанием игроки «Динамо-Уралочки» успешно справились. Наша команда одержала три победы, взяв верх в поединках с командами «Сант-Андреу» (Испания) – 23:5, «Лилль» (Франция) – 17:4 и 8-кратным обладателем Еврокубка «Орризонте» (Италия) – 13:10. Златоустовские ватерполистки уступили только хозяевам турнира, клубу «УВСЕ» (14:16), но это поражение не помешало нашим девчатам выйти в четвертьфинал Евролиги.Соперником нашей команды станет клуб-соотечественник «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области. Игры пройдут 27 февраля и 13 марта. По итогам четвертьфиналов определятся участники двух «Финалов четырех» – Кубка европейских чемпионов и Кубка LEN-Трофи.«Хвалю девушек за мастерство и характер. Несмотря на все трудности, они показали волю к победе и решили задачу. Двигаемся дальше. Впереди много игр в Еврокубках, жаль, что жеребьевка свела уже на этой стадии две российские команды. Но мы будем бороться и завоёвывать международные награды для Челябинской области», – подвел итог выступлению команды в еврокубковом турнире главный тренер команды «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.