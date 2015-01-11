Проект «Будь здоров!» поможет в реабилитации переболевших ковидом магнитогорских пенсионеров

В Магнитогорске благотворительный фонд «Металлург» запустил проект «Будь здоров!», получивший поддержку на конкурсе грантов губернатора Челябинской области.Проект ориентирован на представителей старшего поколения, которые будут проходить бесплатный курс оздоровления, включая дыхательную гимнастику и занятия в Народном университете здоровья третьего возраста. В его рамках с января по июнь 2021 года на базе центра медико-социальной защиты БФ «Металлург» отдохнут и поправят здоровье 90 магнитогорских пенсионеров, переболевших вирусной пневмонией (в том числе SAR-CoV-2).Первый заезд пенсионеров продлился с 18 по 29 января. Кроме различных реабилитационных процедур, пенсионеры прослушали лекцию заведующей ЦМСЗ Людмилы Куликовой о профилактике вирусной инфекции. Также все пациенты были проконсультированы врачом-пульмонологом и получили соответствующие рекомендации, сообщает пресс-служба БФ «Металлург».