2021-02-09YEKT13:00:00 | Губерния Нацпроект «Демография»: в Челябинской области продолжается внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









На Южном Урале продолжается реализация регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Одно из его направлений — внедрение системы долговременного ухода для граждан старшего поколения.«Мы ориентируемся на создание сбалансированной системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — Такая система подразумевает максимально индивидуальный подход для тех, кто утратил способность самообслуживания, чтобы они были активно включены в социальное взаимодействие». Руководитель ведомства также добавила, что пилотными учреждениями в рамках проекта «Старшее поколение» станут Челябинский дом-интернат №1 для престарелых и инвалидов, Челябинский геронтологический центр, комплексные центры социального обслуживания Ленинского района Челябинска и Пластовского района. В этих учреждениях организовано обучение сотрудников. В декабре специалисты благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» в Челябинском доме-интернате №1 и Челябинском геронтологическом центре провели первичный онлайн-мониторинг качества предоставляемых социальных услуг, дали рекомендации, на основании которых учреждениями скорректированы планы на 2021 год по внедрению системы долговременного ухода.В планах на 2021 год выделить субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, которые входят в реестр поставщиков социальных услуг, на предоставление услуг сиделками на дому. Управления социальной защиты продолжат доставлять пожилых граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения диспансерного наблюдения, диагностического обследования. В прошлом году такие обследования прошли 4416 южноуральцев. Кроме того, в этом году будет организована доставка врачей и медицинских работников в фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, офисы общей врачебной практики для оказания медицинской помощи гражданам старше 65 лет. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиНа Южном Урале продолжается реализация регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Одно из его направлений — внедрение системы долговременного ухода для граждан старшего поколения.«Мы ориентируемся на создание сбалансированной системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, — пояснила министр социальных отношений Челябинской области. — Такая система подразумевает максимально индивидуальный подход для тех, кто утратил способность самообслуживания, чтобы они были активно включены в социальное взаимодействие». Руководитель ведомства также добавила, что пилотными учреждениями в рамках проекта «Старшее поколение» станут Челябинский дом-интернат №1 для престарелых и инвалидов, Челябинский геронтологический центр, комплексные центры социального обслуживания Ленинского района Челябинска и Пластовского района. В этих учреждениях организовано обучение сотрудников. В декабре специалисты благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» в Челябинском доме-интернате №1 и Челябинском геронтологическом центре провели первичный онлайн-мониторинг качества предоставляемых социальных услуг, дали рекомендации, на основании которых учреждениями скорректированы планы на 2021 год по внедрению системы долговременного ухода.В планах на 2021 год выделить субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, которые входят в реестр поставщиков социальных услуг, на предоставление услуг сиделками на дому. Управления социальной защиты продолжат доставлять пожилых граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения диспансерного наблюдения, диагностического обследования. В прошлом году такие обследования прошли 4416 южноуральцев. Кроме того, в этом году будет организована доставка врачей и медицинских работников в фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, офисы общей врачебной практики для оказания медицинской помощи гражданам старше 65 лет. AzAzA 2021-02-09YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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