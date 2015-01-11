В Челябинской области пройдет массовая гонка «Лыжня России-2021»

Во всех районах и городских округах Челябинской области 13 февраля проведут Всероссийские соревнования «Лыжня России-2021».

Во всех районах и городских округах Челябинской области 13 февраля проведут Всероссийские соревнования «Лыжня России-2021», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.+

Центральный старт состоится в Златоусте (Челябинская область) на территории стадиона им. Светланы Ишмуратовой.

В столице области состязания разделили на два дня: 12 февраля в 11.00 в поселке Тарасовка (Карпов пруд, улица Абрикосовая, 26-Б) стартуют спортивные забеги, 13 февраля на стадионе им. Е. Елесиной – массовые.

Церемония открытия запланирована на 11.00, а на 11.15 – старт.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-proydet-massovaya-lyzhnaya-gonka-Lyzhnya-Rossii-2021_134072.html