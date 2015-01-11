В Челябинской области оказалось на 3 тыс. больше умерших от COVID-19

Росстат представил цифры смертности в Челябинской области от коронавируса в 2020 году – умерших оказалось больше почти на 3,3 тыс. человек.

По данным статистического ведомства, с мая от COVID-19 в регионе скончались 4 692 жителя, тогда как по данным областного Минздрава умерших было только 1 303.

При этом и глава министерства Юрий Семенов, и первый вице-губернатор Ирина Гехт, курирующая ситуацию с коронавирусом, опровергли возможность расхождения, объяснив ситуацию разным подходом к подсчетам. Так, у Росстата статистика ведется по четырем основаниям, в Минздраве – только по двум.

«Мы разберемся, где расхождение. Мы даем COVID-19 и как основную причину смерти, и как сопутствующую. Росcтат ведет котировку по четырем основаниям. Может, здесь надо где-то посмотреть, и мне в том числе», – отметила Гехт.

По ее словам в любом случае расхождения в 3 тыс. быть не может.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-okazalos-na-3-tys-bolshe-umershih-ot-COVID-19_134080.html