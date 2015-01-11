2021-02-10YEKT06:00:00 | Губерния Инвестиции в челябинский завод каменной ваты вырастут до 228 млн рублей Источник: Компания ТЕХНОНИКОЛЬ









Компания ТЕХНОНИКОЛЬ намерена удвоить финансирование «Завода ТЕХНО» в Челябинске в 2021 году. Инвестиции Корпорации в производство составят 228 млн рублей. В прошлом году предприятие получило почти 114 млн рублей. Средства направили на экологические проекты, снижение выбросов в атмосферу, модернизацию оборудования, повышение производительности и улучшение качества готовой продукции.По словам Александра Прокопьева, директора челябинского «Завода ТЕХНО», в 2021 году одной из важнейших задач для предприятия останется работа по снижению воздействия на окружающую среду. «На экологические проекты планируется потратить около трети всех инвестиций – почти 67 млн рублей. На улучшение качества продукции будет выделено 50 млн рублей, а на увеличение производительности труда – около 34 млн рублей. Эти инвестиции помогут повысить мощность двух технологических линий завода и расширить промышленное производство технической рулонной изоляции, начатое в прошлом году», – отметил эксперт.В 2020 году челябинский завод каменной ваты увеличил объем производства на 17% и выпустил 1,7 млн куб. м готовой продукции. В портфеле предприятия появились продукты для технической изоляции – кашированные стеклотканью маты из каменной ваты. Запуск новой линии позволил расширить географию поставок до 2000 км и начать отгрузку этих материалов потребителям Дальневосточного, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов.Одним из ключевых проектов челябинского «Завода ТЕХНО» в 2020 году стало внедрение нового для минераловатного производства Уральского региона абсорбционно-биохимического метода очистки промышленных выбросов в атмосферу. Проект ведется в рамках реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске*. Ожидается, что благодаря мерам, предусмотренным планом, выбросы маркерных веществ сократятся на 26% в течение 4 лет. При этом на протяжении всего прошлого года количество разрешенных выбросов было почти в 2 раза ниже ПДВ.В 2020 челябинский «Завод ТЕХНО» модернизировал первую технологическую линию, что позволило увеличить ее производительность и усовершенствовать выпускаемую продукцию. На третьей технологической линии было обновлено оборудование для подачи связующего и система охлаждения вагранки – агрегата для расплава базальтовых горных пород, являющихся сырьем для каменной ваты. Благодаря этому повысилась надежность оборудования и качество готовых материалов.Сегодня «Завод ТЕХНО» выпускает 127 наименований теплоизоляционных материалов для индустриального и частного домостроения, а также техническую изоляцию. Продукция поставляется потребителям 80 регионов России: в Уральский и Центральный федеральные округа, а также регионы Западной Сибири. Экспортные отгрузки ведутся в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2021 году предприятие приступит к производству новых продуктов: прошивных матов с обкладкой из стеклоткани и рулонных материалов повышенной плотности. Также в планах завода увеличение объемов экспорта. * Соглашение о реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске было заключено в 2019 году между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Челябинской области и челябинским «Заводом ТЕХНО».О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬКорпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 55 производственных площадок в 6 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 19 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 116 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2019 год составила 103,7 млрд рублей. Источник: Компания ТЕХНОНИКОЛЬКомпания ТЕХНОНИКОЛЬ намерена удвоить финансирование «Завода ТЕХНО» в Челябинске в 2021 году. Инвестиции Корпорации в производство составят 228 млн рублей. В прошлом году предприятие получило почти 114 млн рублей. Средства направили на экологические проекты, снижение выбросов в атмосферу, модернизацию оборудования, повышение производительности и улучшение качества готовой продукции.По словам, директора челябинского «Завода ТЕХНО», в 2021 году одной из важнейших задач для предприятия останется работа по снижению воздействия на окружающую среду. «На экологические проекты планируется потратить около трети всех инвестиций – почти 67 млн рублей. На улучшение качества продукции будет выделено 50 млн рублей, а на увеличение производительности труда – около 34 млн рублей. Эти инвестиции помогут повысить мощность двух технологических линий завода и расширить промышленное производство технической рулонной изоляции, начатое в прошлом году», – отметил эксперт.В 2020 году челябинский завод каменной ваты увеличил объем производства на 17% и выпустил 1,7 млн куб. м готовой продукции. В портфеле предприятия появились продукты для технической изоляции – кашированные стеклотканью маты из каменной ваты. Запуск новой линии позволил расширить географию поставок до 2000 км и начать отгрузку этих материалов потребителям Дальневосточного, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов.Одним из ключевых проектов челябинского «Завода ТЕХНО» в 2020 году стало внедрение нового для минераловатного производства Уральского региона абсорбционно-биохимического метода очистки промышленных выбросов в атмосферу. Проект ведется в рамках реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске*. Ожидается, что благодаря мерам, предусмотренным планом, выбросы маркерных веществ сократятся на 26% в течение 4 лет. При этом на протяжении всего прошлого года количество разрешенных выбросов было почти в 2 раза ниже ПДВ.В 2020 челябинский «Завод ТЕХНО» модернизировал первую технологическую линию, что позволило увеличить ее производительность и усовершенствовать выпускаемую продукцию. На третьей технологической линии было обновлено оборудование для подачи связующего и система охлаждения вагранки – агрегата для расплава базальтовых горных пород, являющихся сырьем для каменной ваты. Благодаря этому повысилась надежность оборудования и качество готовых материалов.Сегодня «Завод ТЕХНО» выпускает 127 наименований теплоизоляционных материалов для индустриального и частного домостроения, а также техническую изоляцию. Продукция поставляется потребителям 80 регионов России: в Уральский и Центральный федеральные округа, а также регионы Западной Сибири. Экспортные отгрузки ведутся в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2021 году предприятие приступит к производству новых продуктов: прошивных матов с обкладкой из стеклоткани и рулонных материалов повышенной плотности. Также в планах завода увеличение объемов экспорта. * Соглашение о реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске было заключено в 2019 году между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Челябинской области и челябинским «Заводом ТЕХНО».Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 55 производственных площадок в 6 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 19 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 116 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2019 год составила 103,7 млрд рублей. AzAzA 2021-02-10YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Южноуральские аграрии вложили 20 миллиардов рублей производство и переработ ...

Челябинский «Завод ТЕХНО» внедрил новую для региона технологию очистки дымо ...

Магнитогорск исключен из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения ...

Борис Дубровский поддержал строительство завода по производству монтажной п ...

За последние 12 лет объем вредных выбросов на Южном Урале уменьшился на тре ... {comments_news}