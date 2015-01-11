У работодателей осталась неделя на предоставление в ПФР информации о трудовой деятельности сотрудников

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Отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области напоминает, что все работодатели в срок не позднее 15 февраля 2021 года должны предоставить сведения о трудовой деятельности своих сотрудников (приеме на работу, переводе или увольнении, то есть любых кадровых мероприятиях). Отчеты с электронной подписью рекомендуется направлять по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет.По состоянию на 1 февраля более 58 тысяч работодателей региона направили в ПФР сведения в отношении 1 миллиона 300 тысяч своих сотрудников. В то же время на индивидуальных лицевых счетах более чем 150 тысяч южноуральских работников отсутствует информация о трудовой деятельности до 1 января 2020 года.В соответствии со статьей 11 Федерального закона №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», всем работодателям необходимо предоставить в срок не позднее 15 февраля 2021 года сведения о трудовой деятельности сотрудников. При представлении сведений на работника впервые страхователям необходимо одновременно внести в форму СЗВ-ТД информацию о его трудовой деятельности на предприятии по состоянию на 1 января 2020 года, то есть указать данные о последнем кадровом мероприятии в отношении сотрудника, занесенном в трудовую книжку до указанной даты. Если в 2020 году в отношении работника никаких кадровых мероприятий не проводилось, в том числе не подано заявление о способе ведения трудовой книжки, необходимо представить форму СЗВ-ТД и указать в ней только сведения о трудовой деятельности работника по состоянию на 1 января 2020 года.Учитывая ограниченные сроки, отделение ПФР рекомендует всем страхователям направлять отчеты (независимо от численности сотрудников) с электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет, не ожидая последнего дня отчетности.Подробнее об электронных трудовых книжках на официальном сайте ПФР (http://www.pfr.gov.ru/branches/chelyabinsk/).