Алексей Текслер анонсировал снятие новых ограничений по коронавирусу

Тема коронавируса была первой, которую губернатор Челябинской области обсудил на совещании с главами муниципальных образований в среду, 10 февраля. Алексей Текслер назвал условия, при которых возможно снятие новых ограничений.

«В регионе достаточно стабильная ситуация по ковиду, есть устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции. Сейчас основная наша задача — закрепить этот тренд, в первую очередь благодаря вакцинации, и двигаться к снятию оставшихся ограничений. Мы намерены это делать достаточно активно»,

— заявил глава региона.

На данный момент Челябинская область остается одним из лидеров в России по числу проводимых ПЦР-тестов среди населения. Сдать анализ сегодня совершенно бесплатно можно в поликлинике по месту жительства, а по выходным — в крупных ТРК региона.

Область поэтапно восстанавливает профильную медицину. Если на пике заболеваемости в регионе было развернуто более 8,7 тысячи ковидных коек (большую часть их них открывали на базе непрофильных отделений), то сейчас их количество сократили до 3,5 тысячи. В регионе идет активная выписка коронавирусных пациентов. Переносить ковид многие пациенты стали гораздо легче.

Также активно проводится массовая вакцинация граждан. В область уже поступило 67 тысяч доз вакцины, в ближайшее время ожидается еще 21 тысяча доз. Привиты более 35 тысяч южноуральцев. Алексей Текслер попросил глав территорий обновить списки желающих сделать прививку и проверить готовность медучреждений к приему вакцины.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/aleksey-teksler-anonsiroval-snyatie-novykh-ogranicheniy-po-koronavirusu/