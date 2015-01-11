Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» в Озерском городском округе состоится 21 февраля на стадионе «Труд»

Начало соревнований – в 11:00 час. Регистрация участников – с 09:30 час. до 11:00 час.
Главный судья соревнований – Чибисов Артем Сергеевич.
Участники допускаются к соревнованиям при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье (для участников моложе 17 лет – обязательно разрешение с подписью родителей либо законных представителей).
Для взрослых и детей будет работать пункт проката лыж (размерный ряд широкий).
Программа соревнований
11:00 час. – старт первого забега (2 км - девушки до 18 лет);
11:20 час. – старт второго забега (2 км - юноши до 18 лет);
награждение первого забега;
11:40 час. – старт третьего забега (2 км - женщины 55 лет и старше);
награждение второго забега;
12:05 час. – старт четвертого забега (3 км - мужчины 60 лет и старше)
награждение третьего забега;
12:30 час. – старт пятого забега (3 км - женщины 18 лет-54 года);
награждение четвертого забега;
12:55 час. – старт шестого забега (5 км – мужчины 18 лет-59 лет);
награждение пятого забега;
13:20 час. – награждение шестого забега.
Дистанции соревнований
Участники соревнования, занявшие I-III места в каждом забеге (шесть забегов), будут награждены медалями. Победители получат памятные призы. Всем участникам будет вручена сувенирная продукция - шапочки.
Организаторами соревнований выступают УФКиС администрации Озерского городского округа, МБУ «Арена», Федерация лыжных гонок Озерского городского округа.
Информация Управления по физической культуре и спорту.