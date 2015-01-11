Кинолог в Кыштыме через суд вернул себе служебную собаку

Кинолог из Кыштыма (Челябинская область) через суд вернул себе собаку, с которой нес службу в местной колонии – после увольнения сотрудника руководство пенитенциарного учреждения отказалось отпустить с ним его овчарку-напарницу, передав животное в распоряжение сменщика.

Сообщается, что мужчина, служивший в должности старшего инструктора-кинолога, в 2018 году приобрел бельгийскую овчарку по кличке Боня, воспитал ее и с 2019 года нес службу вместе с ней. В феврале 2020 года истец уволился со службы, просил вернуть собаку, но ему отказали.

«По договору ссуды собака была передана колонией другому старшему инструктору-кинологу в безвозмездное пользование для выполнения оперативно-служебных задач и закреплена за ним», – пояснили в суде.

В итоге новый и старый хозяева договорились: по мировому соглашению Боня вернется к «своему» человеку. Судебные расходы возместит ее несостоявшийся хозяин.

https://dostup1.ru/society/Kinolog-v-Kyshtyme-cherez-sud-vernul-sebe-sluzhebnuyu-sobaku_134134.html