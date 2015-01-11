В Карабаше состоится второй этап чемпионата по гонкам на льду

Второй этап чемпионата по гонкам на льду состоится в Карабаше. Мероприятие запланировано на будущую субботу, 13 февраля. Как рассказали организаторы соревнований, они пройдут в нескольких категориях в зависимости от автомобиля: «Леди», «Стандарт», «Тюнинг», «Абсолют». Местом проведения, как и во время первого чемпионата, станет озеро Богородское.

«Уже известно, что в гонках, как и в первом этапе чемпионата, примут участие автолюбители со всего Южного Урала. Заявки на участие подали жители Челябинска, Миасса, Кыштыма, Златоуста, Бакала, Озерска, Трехгорного. Понаблюдать за гонками на льду, поддержать участников, а также зарядится драйвом, адреналином и положительной энергией могут все желающие»,

— сообщает «Кыштымский рабочий».

Также открыта регистрация на участие. Она начнется в субботу, 13 февраля, в 8:10. Старт заездам будет дан в 11:30, а награждение запланировано на 17:00. Принять участие в турнире может любой желающий, стоимость составляет 1 300 рублей.

https://www.1obl.ru/news/sport/v-kyshtyme-sostoitsya-vtoroy-etap-chempionata-po-gonkam-na-ldu/