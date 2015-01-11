2021-02-11YEKT13:00:00 | Губерния «Эта выставка наглядно показывает, какие страшные вещи творили захватчики с людьми»: в Челябинске работает Всероссийская выставка «Без срока давности» Источник: Поисковое движение России









Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории начала работать в Образовательном центре № 2 города Челябинска.Выставка – это часть просветительского направления проекта «Без срока давности», посвященного сохранению памяти о трагедии мирного населения – жертвах нацистских преступников и их сообщников. Карательные операции, голод, расстрелы, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение больных и раненых, преступления против детства – так нацисты и их пособники проводили политику геноцида советского народа. На выставке представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.«Мы – тыловой регион, который не сталкивался со зверствами фашистских оккупантов против мирного населения. Эта выставка наглядно показывает, какие страшные вещи творили захватчики с людьми, как издевались над советским народом. Так как эта выставка мобильна, она будет передвигаться в рамках агитационного пробега «Хранители Памяти» сначала по школам города Челябинска, а позже уже по области», – отметил председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Челябинской области Евгений Гуринович. Документы распределены по тематическим разделам, каждый из которых отражает один из аспектов нацистской политики геноцида советского народа. Она охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны.В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук. В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Официальный сайт проекта: безсрокадавности.рф. Источник: Поисковое движение РоссииВсероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории начала работать в Образовательном центре № 2 города Челябинска.Выставка – это часть просветительского направления проекта «Без срока давности», посвященного сохранению памяти о трагедии мирного населения – жертвах нацистских преступников и их сообщников. Карательные операции, голод, расстрелы, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение больных и раненых, преступления против детства – так нацисты и их пособники проводили политику геноцида советского народа. На выставке представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.«Мы – тыловой регион, который не сталкивался со зверствами фашистских оккупантов против мирного населения. Эта выставка наглядно показывает, какие страшные вещи творили захватчики с людьми, как издевались над советским народом. Так как эта выставка мобильна, она будет передвигаться в рамках агитационного пробега «Хранители Памяти» сначала по школам города Челябинска, а позже уже по области», – отметил председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Челябинской области. Документы распределены по тематическим разделам, каждый из которых отражает один из аспектов нацистской политики геноцида советского народа. Она охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны.В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук. В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Официальный сайт проекта: безсрокадавности.рф. AzAzA 2021-02-11YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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