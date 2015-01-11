На выходных в ТРК Челябинской области проведут бесплатное тестирование на COVID-19

На выходных, 13 и 14 февраля, в торговых центрах Челябинской области снова проведут бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус.
Желающим проверить здоровье нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. За два часа до тестирования рекомендуют не пить и не есть. Также не стоит забывать о социальной дистанции и масках.
Публикуем расписание и адреса.
Челябинск
13 февраля:
«Алмаз» с 10.00 до 13.00;
«Космос» с 14.00 до 17.00;
«Горки» с 14.00 до 17.00;
«Кольцо» с 11.00 до 15.00;
«Куба» с 13.00 до 16.00;
«Алмаз» (Леруа Мерлен) с 10.00 до 14.00.
14 февраля:
«Горки» с 14.00 до 17.00;
«Кольцо» с 11.00 до 15.00;
«Куба» с 13.00 до 16.00;
«Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13.00 до 16.00.
Копейск
«Слава» 13 и 14 февраля с 10.00 до 13.00.+
Кыштым
«Радуга» 13 и 14 февраля с 9.00 до 11.00.
Магнитогорск
13 февраля:
«Континент» с 10.00 до 12.00;
«Гостинный двор» с 10.00 до 12.00.
Миасс
«Слон» 13 и 14 февраля с 12.00 до 15.00.
Пласт
«Раздолье» 13 и 14 февраля с 10.00 до 14.00.
Сатка
«Факел» 13 и 14 февраля с 11.00 до 13.00.
https://dostup1.ru/medicine/Na-vyhodnyh-v-TRK-Chelyabinskoy-oblasti-provedut-besplatnoe-testirovanie-na-COVID-19_134189.html