На выходных в ТРК Челябинской области проведут бесплатное тестирование на COVID-19

На выходных, 13 и 14 февраля, в торговых центрах Челябинской области снова проведут бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус.

Желающим проверить здоровье нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. За два часа до тестирования рекомендуют не пить и не есть. Также не стоит забывать о социальной дистанции и масках.

Публикуем расписание и адреса.

Челябинск

13 февраля:

«Алмаз» с 10.00 до 13.00;

«Космос» с 14.00 до 17.00;

«Горки» с 14.00 до 17.00;

«Кольцо» с 11.00 до 15.00;

«Куба» с 13.00 до 16.00;

«Алмаз» (Леруа Мерлен) с 10.00 до 14.00.

14 февраля:

«Горки» с 14.00 до 17.00;

«Кольцо» с 11.00 до 15.00;

«Куба» с 13.00 до 16.00;

«Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13.00 до 16.00.

Копейск

«Слава» 13 и 14 февраля с 10.00 до 13.00.+

Кыштым

«Радуга» 13 и 14 февраля с 9.00 до 11.00.

Магнитогорск

13 февраля:

«Континент» с 10.00 до 12.00;

«Гостинный двор» с 10.00 до 12.00.

Миасс

«Слон» 13 и 14 февраля с 12.00 до 15.00.

Пласт

«Раздолье» 13 и 14 февраля с 10.00 до 14.00.

Сатка

«Факел» 13 и 14 февраля с 11.00 до 13.00.

https://dostup1.ru/medicine/Na-vyhodnyh-v-TRK-Chelyabinskoy-oblasti-provedut-besplatnoe-testirovanie-na-COVID-19_134189.html