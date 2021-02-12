Итоги недели с Александрой Лебедевой (14.02.2021 г)

ГУФСИН России по Челябинской области начал процедуру ликвидации исправительной колонии № 24 в Озерске. Как сообщила корреспонденту Первого областного информационного агентства начальник пресс-службы ведомства подполковник внутренней службы Ольга Емельянова, основная причина ликвидации — экономическая нецелесообразность Подробнее
13 февраля в Челябинской области, как и по всей России, состоялись масштабные Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России». В Челябинске желающих принять участие в соревнованиях оказалось около пяти тысяч человек, по всей области — около 20 тысяч человек Подробнее
Диссертация на соискание степени кандидата наук являет собой научно-исследовательскую работу, ориентированную на анализ определенной проблематики в выбранной интеллектуальной сфере. Это уникальный авторский материал, который отличают научная новизна и практическая ценность.
Сначала подумайте и запишите для себя тезисно, какой будет ваша кандидатская. Как начать с нужного положения и включить отдельные части исследования в логические схемы, соблюдая правила структурирования и хронологии. Подробнее
Аварийная утечка нефтепродуктов с Аргаяшской ТЭЦ привела к загрязнению зарыбленного озера Угалач. Челябинская природоохранная прокуратура провела по данному факту проверку, сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе надзорного ведомства Подробнее