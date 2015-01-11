Южноуральские школьники смогут больше узнать о проекте «Большая перемена» на тематических встречах

В феврале школьники Челябинской области смогут узнать больше о Всероссийском конкурсе «Большая перемена». В рамках знакомства, на площадке парка «Россия - моя история», участники конкурса совместно с «Российским движением школьников» расскажут учащимся 5-10 классов о Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 13 февраля Челябинские школьники узнали о вызовах «Создавай будущее!» и «Расскажи о главном!».В качестве спикеров на встрече выступили Бобин Степан, делегат России в Евразийском и Всемирном совете молодежи, и Гусева Маргарита, главный специалист по связям с общественностью и молодежным медиа «Молодежного ресурсного центра» Челябинска. Спикеры рассказали о производстве будущего, которое позволит создавать вещи из вторсырья, а также научили ребят правильному ведению социальных сетей.Также на встрече ребята смогли попробовать себя в качестве участников конкурса «Большая перемена»: решить тематический кейс и защитить свой проект.Участниками встречи стали представители Сосновского и Красноармейский муниципальных районов Челябинской области. Школьники узнали не только об особенностях и возможностях конкурса, но лайфхаки от финалистов и победителей первого сезона конкурса. Планируется проведение еще двух подобных встреч – 18 и 25 февраля.«Большая перемена» – это новый развивающий проект для школьников, который поможет каждому подростку раскрыть свои способности и понять, что он способен на большее.Конкурс не похож на привычное оценивание успешности в школе. В нем нет учета успеваемости и списка достижений, вроде спортивных наград и побед в олимпиадах. Каждый этап помогает определить индивидуальные особенности участника, а затем предлагает ему персональные рекомендации и карту профессионального развития.Для этого конкурсант в игровой форме проходит серию тестов на интеллект, тип личности, общую эрудицию и профориентацию. Все это поможет подобрать испытания, которые позволят максимально раскрыть свой потенциал. Мотивационное задание поможет лучше определить приоритеты и ориентиры школьника, а работа с кейсами – научиться работать в команде и решать поставленные задачи.Принять участие в конкурсе могут школьники 8-10 классов. Победители среди 10-классников получат денежный приз на обучение, а если поступят на бюджет – то на ипотеку и даже бизнес-стартап. 8-классников и 9-классников также ждут денежные призы, которые они смогут потратить на дополнительное образование, покупку образовательных гаджетов или спортивного снаряжения.Все финалисты получат путевки в один из передовых образовательных центров страны – «Артек», а лучшие школы смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку.Ссылка для регистрации: БольшаяПеремена.онлайн