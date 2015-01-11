Продолжается прием заявок на конкурс «Есть такая профессия — Родину защищать!»

22 и 23 февраля в честь Дня защитника Отечества состоится ежегодный всероссийский открытый онлайн-конкурс «Есть такая профессия — Родину защищать!».Мероприятие проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу». Целью конкурса является военное и патриотическое воспитание молодого поколения, напоминание о героических подвигах наших соотечественников во имя будущего страны, а также идея объединения народов на основе единых культурно-этнических и морально-нравственных ценностей.Организаторы конкурса подчеркивают необходимость хранить и развивать лучшие традиции авторского, поэтического, вокального, музыкально-инструментального, хореографического, циркового и иного исполнительского искусства. К участию в конкурсе приглашаются граждане постсоветского пространства, СНГ и Российской Федерации, одаренные дети от трех лет, подростки, творческая молодежь и взрослые граждане. Участниками могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств. С полным списком номинаций и требований к участникам можно познакомиться на сайте онлайн-конкурса.«В последнее время в нашей стране проводится много интересных и полезных конкурсов. Особый колорит состоит в том, что этот конкурс проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу». Мы много говорим о необходимости военного и патриотического воспитания, но мало заботимся о конкретных механизмах решения этой задачи. Участие в конкурсе будет интересным, а главное, полезным его участникам, которые расширят свой кругозор, узнают много интересного об истории своей Родины. Давайте поддержим конкурс и создадим все условия для творческой состязательности его участников!» – отмечает председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.