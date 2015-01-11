На трубопроводе Аргаяшской ТЭЦ ведутся ремонтные работы

По оценке специалистов, ремонтные работы завершатся в 21:30, сразу после этого начнется восстановление циркуляции.
Как только возобновится циркуляция воды на трубопроводе (около 23:00), на ПО «Маяк» запустят котельную и насосы, чтобы усилить циркуляцию по внутридомовым сетям.
Температура теплоносителя будет повышаться достаточно медленно, однако с учетом работы пиковой котельной этот процесс пойдет быстрее. Ближе к утру, по словам первого заместителя главы округа, температура воды должна достичь необходимых параметров.
Далее мы будем оперативно информировать население о развитии ситуации.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа