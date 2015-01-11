До окончания приема заявок на конкурс индивидуальных стендов осталось 10 дней

Источник: Центр поддержки экспорта Челябинской областиЦентр поддержки экспорта приглашает представителей малого и среднего бизнеса Челябинской области подать документы на участие в международных выставочных и конгрессных мероприятиях с индивидуальным стендом.Оставить заявку можно на сайте exportchel.ru до 25 февраля 2021 года. Итоги будут подведены 1 марта.«Ждем заявки от предприятий, которые хотят в ближайшем будущем выйти на зарубежные рынки или расширить свою географию поставок товаров, услуг и технологий. До окончания приема документов на конкурс остается совсем немного времени, успевайте», — комментирует директор Центра поддержки экспортаПредприятия, прошедшие конкурсный отбор, получат бесплатно:- аренду площади и оборудования для участия в выставке;- регистрационные взносы за участие в мероприятии;- застройку и сопровождение индивидуального стенда;И другие услуги.Конкурс проходит в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие экспорта и увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта.