Челябинские дзюдоисты завоевали три награды в Омске и Москве

Космические спутники связи первыми чувствуют приближение весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. По информации РТРС, в такое время наступает весенняя солнечная интерференция — моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 10 минут. Время начала и окончания интерференции в Челябинской области — с 22 февраля по 8 марта ежедневно, в период времени с 11:37 до 12:23, продолжительностью до 17 минут, время московское. График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» график можно найти во вкладке «Вещание».«Телегид» — многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения. Приложение бесплатно для пользователей, скачать его можно в App Store или Play Market. Подробнее
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Дмитрий Гюнтер и Кирилл Тихонов отличились на XXV Всероссийских соревнованиях по дзюдо в Омске, выступая в одной, тяжелой категории (свыше 100 килограммов). Дмитрий добыл «золото», а Кирилл – «серебро». А Ахмед Богатырёв выиграл в столице России «серебро» традиционного турнира в весе до 66 килограммов.В XXV Всероссийских соревнованиях по дзюдо в Омске, посвященных памяти мастера спорта СССР, полковника полиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева, участвовали более 100 мужчин и женщин из 16 регионов. Челябинскую область представили два спортсмена, которые заняли первое и второе места в тяжелой категории.Подопечный заслуженного тренера России Андрея ВостриковаДмитрий Гюнтер из СШОР «Юность-Метар» взял верх над земляком Кириллом Тихоновым, а также одолел Даниила Клешкова из Иркутска и Рашида Халимова из Омска. С этими же соперниками справился и ученик заслуженного тренера России Александра МиллераКирилл Тихонов из СШОР имени Григория Веричева. В итоге у челябинских тяжеловесов «золото» и «серебро».За награды традиционных состязаний памяти заслуженного тренера России Юрия Зайцева, состоявшихся в спортивном комплексе «Олимпийской деревни-80», спорили 357 участников из 33 регионов страны. В том числе пять спортсменов из Челябинской области, которых сопровождал тренер Азамат Мухарямов. Одному из них – Ахмеду Богатыреву из СШОР «Юность-Метар» – удалось подняться на пьедестал почета.Ученик заслуженного тренера России Андрея Вострикова провел на московском татами шесть поединков в категории до 66 килограммов. Он победил Юрия Гогуадзе из Ставропольского края, крымчанина Арсена Хатипова, Арсена Толасова из Осетии, Руслана Найманова из Санкт-Петербурга и волгоградца Ильяса Абдулаева, однако уступил в финале дзюдоисту из города на Неве Александру Бурмистрову.
Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера