В Челябинской области насчитывается более 39 тысяч самозанятых граждан

С 1 января 2020 года Челябинская область вошла в число регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан - «Налог на профессиональный доход». С начала его действия на территории области стали самозанятыми уже более 39 тыс жителей Южного Урала, сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области.Ежедневно количество граждан, выбравших новый налоговый режим, увеличивается более чем на 100 человек (с 1 января 2021 года к налоговому режиму присоединились более 5 тысяч человек).Стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары без наемных работников и зарабатывают на этом до 2,4 млн рублей в год. Новый режим предусматривает две налоговые ставки: 4% - при оказании услуг и продаже физическим лицам и 6% - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом в ставки уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке. До конца 2028 года ставки увеличены не будут.Налог для самозанятых позволяет «выйти из тени» при максимально благоприятных условиях. Для регистрации достаточно просто воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Мой налог», которое формирует чеки для клиентов и направляет информацию о продажах в налоговый орган в режиме онлайн. Зарегистрироваться в нем можно с помощью ИНН и пароля от Личного кабинета налогоплательщика физического лица, воспользовавшись логином и паролем Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо отсканировав в мобильном приложении паспорт Российской Федерации. Далее, по итогам месяца, в приложении рассчитается сумма налога, которая при согласии самозанятого будет списана с банковского счета или оплачена им самостоятельно. Посещение инспекции не требуется. Также самозанятым доступен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который применяется автоматически, уменьшая сумму налога.Участники специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» освобождаются от подачи налоговой декларации и применения касс, уплаты страховых взносов, хозяйственные операции самозанятого в рамках режима не облагаются НДС и НДФЛ. Деятельность в рамках налога на профессиональной доход можно совмещать с основной работой по трудовому договору или даже открыть свое производство.